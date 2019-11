Umgestaltung des südlichen Areals : Das ändert sich rund um den Bahnhof in Odendorf

Das ändert sich rund um den Bahnhof in Odendorf

Nicole Danziger von der Fachabteilung Tiefbau der Gemeinde Swisttal koordiniert die Bauarbeiten am Bahnhof Odendorf. Foto: Hans-Peter Fuß

SWISTTAL-ODENDORF Am Odendorfer Bahnhof beginnt die Umgestaltung des südlichen Areals. Die Stellplätze werden neu angeordnet. Nach dem Umbau soll dort Platz für 14 Häuser entstehen.

Neue Wohnhäuser, eine optische Aufwertung: Rund um den Odendorfer Bahnhof hat die Gemeinde Swisttal noch einige Pläne. Mit den Erkundungen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst begannen in dieser Woche die Vorarbeiten zur Umgestaltung im Bahnhofsumfeld. Es geht nun um den südlichen Bereich. Wenn alles fertig ist, sollen an der Bahnhofstraße 84 Parkplätze zur Verfügung stehen, dazu zwei Behindertenparkplätze und zwei „Kiss-and-Ride“-Plätze. Das wären 46 weniger als bisher. Im nördlichen Bereich gibt es allerdings unterdessen zwei Parkflächen mit Platz für insgesamt 108 Pkw.

Diskussionen gab es in diesem Zusammenhang um den Baumbestand. Dazu hieß es nun, dass alle aktuell noch vorhandenen Bäume, die nicht auf den zukünftigen Baugrundstücken stehen, erhalten bleiben sollen.

Bevor aber irgendetwas Weiteres geschieht, muss der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Flächen untersuchen. Das geschieht derzeit. Aus alten Unterlagen konnten acht Verdachtspunkte bestimmt werden, an denen möglicherweise noch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnten. Odendorf und die Bahnlinie waren damals unter anderem wegen des örtlichen Flugplatzes ein Ziel von Bomberangriffen.

Nach dem Plan der Gemeinde sollen die Bauarbeiten im März 2020 starten und 14 bis 16 Monate andauern. Noch in diesem Jahr steht die Vergabe der Aufträge an. Der Bau-, Vergabe- und Denkmalauschuss möchte im November darüber sprechen, die Ratssitzung ist für den 3. Dezember geplant. An Kosten sind 2,5 Millionen Euro vorgesehen. Wichtig war, die prognostizierte Kostensteigerung von rund 30 Prozent vorab mit dem Fördergeber, dem Nahverkehr Rheinland, abzuklären. Der hat den Finanzierungsantrag entsprechend angepasst.