Polizei sucht nach Zeugen : Telefonbetrüger ergaunern hohen Geldbetrag von 84-Jährigem

Rheinbach/Bonn Wegen der sogenannten „Enkeltrick-Masche“ ermittelt die Polizei Bonn seit Wochenbeginn wieder. Es gelang den Telefonbetrügern immer wieder, Senioren hinters Licht zu führen. In Rheinbach ist ein 84-Jähriger auf den „Enkeltrick“ reingefallen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In einem Fall hatten die Täter allerdings Erfolg. Ein 84-jähriger Mann aus Rheinbach wurde am Montag von einem angeblichen Verwandten kontaktiert. Diesem gelang es am Telefon, den Senior davon zu überzeugen, einen hohen Geldbetrag von seiner Bank abzuholen und diesen später an eine Geldabholerin zu übergeben. Das Geld würde er dringend für einen Autokauf benötigen.

Am Dienstag riefen die Betrüger den 84-Jährigen dann erneut an. Sie baten um mehr Geld, da das bereits ausgehändigte Geld nicht reichen würde. Der Senior übergab erneut einen hohen Geldbetrag an dieselbe Abholerin. Diese beschreibt der Geschädigte, die er in beiden Fällen an der Ecke Münstereifeler Straße / Fliederstraße getroffen hatte, wie folgt: