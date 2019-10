"Schule ohne Rassismus" : Gesamtschule Rheinbach bekommt Auszeichnung für ihren Einsatz gegen Diskriminierung

Rheinbach Die Gesamtschule Rheinbach feiert mit Gästen, nun Teil des schulischen Netzwerks "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" zu sein. Damit verbunden ist die Selbstverpflichtung, Ausgrenzung und Rassismus im Schulbetrieb zu unterbinden.

Die Auszeichnung war für die Gesamtschule Grund genug, in einer Feierstunde noch einmal auf die bisherigen Veranstaltungen zu Rassismus und Diskriminierung hinzuweisen. Stolz nahm denn auch Schulleiterin Elke Dietrich-Rein die Plakette aus den Händen von Jukka Jokela, einem Vertreter des Netzwerks entgegen. "Ich bin froh, dass wir uns gemeinsam einsetzen für ein gleichberechtigtes Miteinander und dass wir mutig auf die zugehen wollen, die sich abfällig über Mitschüler oder Lehrer mit anderer Hautfarbe, anderer Herkunft, anderem Glauben, einer anderen sexuellen Orientierung oder ganz profan mit anderer Kleidung äußern", betonte Dietrich-Rein in ihrer Rede.

Die Beschäftigung mit Rassismus und Antisemitismus gehört seit der Gründung der Gesamtschule 2014 zu ihrem Selbstverständnis. Aber erst 2019 erreichten die Aktivitäten zahlreiche Höhepunkte. Ein Workshop in der Bonner NS-Gedenkstätte, die Besuche der Sonderausstellung im Rheinbacher Rathaus zum Vernichtungslager Minsk, der Gedenkstätte NS-Ordensburg Vogelsang bei Schleiden-Gemünd und der Alten Synagoge in Köln animierten die Gesamtschüler, selbst etwas tun zu wollen. Sie stießen dabei auf das Projekt des schulischen Netzwerks, in einer von Schülern organisierten Unterschriftenaktion sprachen sich 870 Schüler, Lehrer, Eltern und Schulpersonal für das Konzept aus - Ende Juni kam die Bestätigung aus Berlin, dass die Auszeichnung in die Glasstadt geht.