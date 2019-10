Handballer gegen Blutkrebs : Typisierungsaktion beim TV Rheinbach

Rheinbach Der TV Rheinbach engagiert sich am Samstag mit einer Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) für den Kampf gegen Blutkrebs.

Beim Turn-Verein Rheinbach (RTV) stehen an diesem Samstag zwei Ereignisse an: Der Verein feiert den deutschlandweiten Tag des Handballs und veranstaltet dabei eine Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Menschen zwischen 17 und 55 Jahren sind eingeladen, sich zwischen 10 und 18 Uhr in der Sporthalle an der Berliner Straße als Knochenmarkspender zu registrieren.