Polizei suchte mit Foto : Vermisster Zwölfjähriger aus Rheinbach ist wohlauf

Rheinbach Mit einem Foto hat die Polizei nach einem Zwölfjährigen aus Rheinbach gesucht, der seit der vergangenen Woche vermisst worden war. Nun teilten die Ermittler mit, dass der Junge wohlauf ist.

Der der Junge hatte das Elternhaus am 16. Oktober nach einem Streit verlassen, die Polizei suchte mit einem Foto nach ihm. Nach Angaben der Ermittler erschien der Zwölfjährige am Donnerstagabend auf der Polizeiwache in Rheinbach. Von dort wurde er in die Obhut des Jugendamtes gegeben.