Ordination : Gnadenkirche in Rheinbach hat neue Prädikantin

Rheinbach Die Gnadenkirche in Rheinbach hat eine neue Prädikantin. Christina Mekelburger wurde am Wochenende ordiniert.

Tief im evangelischen Glauben verwurzelt, hat sich am Sonntag für Christina Mekelburger ein Traum erfüllt. Die 53-jährige Wahl-Rheinbacherin wurde nach knapp dreijähriger Ausbildung nun endlich als Prädikantin in der Gnadenkirche ordiniert.

Prädikanten sind in der evangelischen Kirche ebenso für die Vielfalt der Schriftauslegung und die Durchführung der Gottesdienste zuständig wie die Pfarrer. Mekelburg kam erst zum Studium nach Bonn. Dort lernte sie auch ihren Mann Jens kennen, der der mennonitischen Freikirche in Neuwied angehört. Da die beiden Pflegekinder muslimischen Glaubens sind, hat sich Mekelburger immer wieder mit ihrem Glauben auseinandergesetzt. "Alles, was wir schon immer so gemacht haben, wurde von der einen oder anderen Seite schon mindestens einmal in Frage gestellt. Das habe ich als große Bereicherung empfunden."