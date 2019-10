Erweiterung kostet rund 1,8 Millionen Euro : Neubau des Waldhotels in Rheinbach soll 2020 eröffnen

Neubau des Waldhotels in Rheinbach soll 2020 eröffnen

Rheinbach Am Rheinbacher Waldhotel entsteht derzeit das neue Bettenhaus mit 32 Doppelzimmern. Zudem erhält das Traditionshotel einen zusätzlichen Veranstaltungsraum. Im Sommer 2020 soll eröffnet werden.

1962 übernahm dann der Deutsche Caritasverband das Gebäude, damit dort Kölner Kinder in schweren Lebenssituationen ihre Ferien verbringen konnten. Ab den 1970er Jahren bis 1997 wohnten auf dem Gelände Glasfachschüler, dann folgten Jahre des Leerstandes. 2006 kaufte ein

Auch in der jungen Bundesrepublik spielte das Waldhotel eine Rolle. So wurde 1950 unter Federführung von Kanzler Konrad Adenauer das Amt Blank gegründet, der Vorläufer des späteren Verteidigungsministeriums. Namensgeber Theodor Blank wurde zum "Beauftragten des Bundeskanzlers für die mit der Vermehrung der alliierten Truppen zusammenhängenden Fragen" ernannt.

Rheinbach versuchte, das dort vorhandene wirtschaftliche Potenzial selbst zu nutzen und beschloss, das Areal des Waldhotels zu entwickeln. Ein Vorhaben, das aber wegen eines fehlenden Gesamtkonzepts scheiterte. Pächter kamen und gingen. Bei seinem Intermezzo in den 1920er Jahren versuchte ein Bonner Unternehmer, die Liegenschaft für den Ausbau seiner Zigarrenfabrik zu nutzen.

Todenfeld in einer Holzbude Getränke verkaufte.

Die mehr als 100-jährige Geschichte des Waldhotels ist sehr wechselhaft. 1889/90 erbaut, zeigt die Architektur des Gebäudes sowohl gründerzeitliche als auch klassizistische Strukturen. Die Eisenbahnlinie Bonn-Euskirchen ermöglichte Touristen ab 1880 den Besuch des Rheinbacher Stadtwaldes. Die Nachfrage nach Erfrischungen erfüllte zunächst ein Händler, der an der Gabelung der

"Architektonisch greift der Neubau das Haupthaus auf. Während allerdings im Haupthaus der Stil eher klassisch ist, werden die Zimmer im Neubau bewusst moderner eingerichtet sein. Sie sollen auch einen Gegenpol zum Altgebäude darstellen", erklärte der 53-jährige gelernte Hotelkaufmann und Koch. Den Investor koste der Anbau 1,8 Millionen Euro, er als Pächter investiere 400.000 Euro in die Einrichtung.

Der Neubau sei aus wirtschaftlichen Gründen zwingend erforderlich, und die Nachfrage an Hotelzimmern sei groß. "Durch den Neubau sind wir jetzt richtig gut aufgestellt", sagt Pfannkuch, der das Waldhotel mit seiner Frau Katharina seit 2010 betreibt. Besonders als Tagungsort sei das Haus sehr gefragt. Der Kern der Gäste stamme zwar aus der Region, Anfragen gebe es aber aus dem gesamten Bundesgebiet.

Der Weg zum Erweiterungsbau war lang. Schon 2010 nach der kostspieligen Sanierung des Waldhotels war klar, dass die 16 Zimmer auf Dauer nicht ausreichten. Der Investor, der bis heute anonym geblieben ist, hatte schon nach der Wiedereröffnung einen Antrag für den Bau eines Gebäudes mit rund 40 Zimmern gestellt. Eine Anfrage, die die Stadt nicht genehmigte, weil das Grundstück im Landschaftsschutzgebiet liegt. Rund sieben Jahre dauerte es dann noch, bis der Bau in abgespeckter Form durch die entsprechenden Gremien ging und genehmigt wurde. Befürchtet wurden durch die Bodenversiegelung und den Verlust eines Teils der Streuobstwiese negative Umweltauswirkungen.

Pfannkuch, der am 10. November auch die Gastronomie im "Stellwerk" am Meckenheimer Bahnhof eröffnet, ist stolz darauf, dass sowohl das Bahnhofsgebäude am Rande der Meckenheimer Altstadt, das er um einen Wintergarten erweitert hat, als auch das Hotel im Rheinbach Wald aus demselben Jahr stammen.