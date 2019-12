WDR-Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“ : „S(w)ing and Praise-Mixed“-Chor aus Bonn und Bornheim steht im Finale

Große Freude beim „S(w)ing and Praise-Mixed“-Chor aus Bornheim und Bonn: Die 78 Mädchen und Jungen der Ursulinenschule Hersel und des Collegium Josephinum Bonn unter der Leitung von Isabel Plate und Bernhard Lückge ziehen ins Finale des WDR-Wettbewerbs „Der beste Chor im Westen“ ein.

Mit dem Lied „Rama Lama Ding Dong“ setzten sie sich am Freitagabend gegen die starke Halbfinal-Konkurrenz in den Kölner WDR-Studios durch und überzeugten die Jury mit einer beeindruckenden Leistung. Auch sangen sie sich in die Herzen der WDR-Zuschauer - denn am Ende waren sie es, die den Chor per Anruf oder SMS ins Finale am 13. Dezember schickten.