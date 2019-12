St. Evergislus Brenig : 407 Pizzen in Bornheim für den guten Zweck verkauft

Bornheim-Brenig „Oh la la, wissetu eine Pizza?“ Analog zum Höhner-Hit „Pizza Wundaba“ organisierten am Samstagabend die fleißigen Helfer der Leiterrunde von Sankt Evergislus zum wiederholten Mal eine Back-Aktion im Pfarrheim.

30 Kilogramm Käse wurden verwendet

Vincent Dijkstra und weitere Pizzabäcker packten noch ordentlich Raspelkäse oben drauf. „30 Kilogramm Käse und die dazugehörige Käsereibemaschine hat uns Edeka Bell zur Verfügung gestellt“, so Michael Sagert. Ab ging es dann für zehn Minuten in die drei auf 350 Grad hochgeheizten Pizzaöfen. Extra für die Öfen hatte Elektromeister Matthias Schramm abgesicherte Starkstromleitungen in den Pfarrsaal gelegt. Damit die italienischen Köstlichkeiten nicht zu schnell auskühlten, wurden die Pizzen in Pappkartons gepackt. Ab ging es in die bereitstehenden Fahrzeuge und weiter zum Besteller. 5,50 Euro kostete eine Pizza nach Wahl – plus einer willkommenen großzügigen Spende. Und davon machten die Bornheimer reichlich Gebrauch. Am Ende der schweißtreibenden Arbeit hatte die Leiterrunde dank der 5000 im Vorfeld verteilten Flyer insgesamt 407 Pizzen produziert und verkauft.