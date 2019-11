Bornheim-Waldorf : Feuerwehr befreit Frau nach Unfall aus Auto

Die Feuerwehr musste das Dach des Autos abtrennen, um eine Frau aus dem Wagen zu holen. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim-Waldorf Zwei Fahrzeuge waren am Mittwochmorgen in Bornheim-Waldorf in einen Unfall verwickelt. Die Feuerwehr musste das Dach eines Autos abtrennen, um eine Frau aus dem Wagen zu befreien.

Bei einem Unfall auf der Blumenstraße in Bornheim-Waldorf sind am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte vor Ort saßen in einem der Wagen ein Mann und eine Frau, in dem zweiten Pkw saß eine Frau.

Die Feuerwehr musste sie aus dem Wagen befreien, dazu wurde das Dach abgetrennt. Anschließend wurde die Frau in einem Rettungswagen behandelt.

Die Blumenstraße ist nach dem Unfall komplett gesperrt worden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar.