Kollision auf dem Zweigrabenweg : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Hemmerich

Bei Hemmerich sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Foto: Matthias Kehrein

Hemmerich Bei einem schweren Unfall auf dem Zweigrabenweg in Bornheim sind am Montagmorgen zwei Personen schwer verletzt worden. In einer Kurve waren zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen.

Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß am Montagmorgen in Hemmerich schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger war von Hemmerich auf der Verlängerung des Zweigrabenweges kommend in einer Kurve ins Schleudern geraten und frontal mit dem Wagen eines 64-Jährigen zusammengestoßen, wie Einsatzkräfte vor Ort mitteilen.

Der 20-Jährige musste aus seinem Wagen geschnitten werden, weil sein Bein eingeklemmt war. Dazu öffnete die Feuerwehr das Dach des Autos.

