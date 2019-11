Digitalisierung : Kommt das Ende der Kreidezeit an Grundschulen?

Bornheim Smartboards und Tablets können den Schulalltag erleichtern. Doch wie viel Digitalisierung brauchen die Bornheimer Grundschulen? Darüber diskutierten Lehrkräfte auf dem ersten Kongress zum Thema.

Rund 160 Lehrer der acht Bornheimer Grundschulen und der Uedorfer Verbundschule trafen sich in der Waldorfer Nikolausschule zu einem ersten Digitalkongress, um mit allen Bildungsakteuren im Primarbereich an einem gemeinsamen Medienkonzept zu arbeiten. Unterstützt durch die Medienkompetenzteams von Bonn und Rhein-Sieg-Kreis wurden neben umfassend informierenden Vorträgen auch konkrete Anwendungen für den Unterricht vorgestellt und erlernt.

„Für uns ging es darum, festzustellen, was wir für die Bornheimer Schulen wollen und dass wir uns einig werden, worauf es hinauslaufen soll“, sagt rückblickend Andrea Lauer. Die Schulleiterin der Thomas-von-Quentel-Grundschule in Walberberg organisierte zusammen mit ihrer Kollegin von der Sechtemer Wendelinus-Grundschule, Andrea Strunk-Klein, den eintägigen Kongress. „Jede Schule schreibt im Moment ihr eigenes Medienkonzept“, ergänzt Strunk-Klein, das von der zur Verfügung stehenden Infrastruktur abhängt.

An einigen Schulen gibt es Mikrocomputer

Die Tagung fand in der Nikolausschule statt, weil man dort bereits über schnelles Internet verfügt. Das hatte zur Folge, dass dort nicht nur mit iPads, sondern auch mit Smartboards, digitalen Tafeln, gearbeitet werden konnte. Auch wenn sich die Stadt Bornheim sehr bemühe, so Lauer, sei mit einer flächendeckend schnellen Internetverbindung erst in einigen Jahren zu rechnen, was auch den Einsatz neuer Medien in den unterversorgten Schulen schwer mache. Die Leitungen verfügen nicht über die notwendige Kapazität, um gleichzeitig mit ganzen Klassen online zu arbeiten oder sogar Filme zu streamen.