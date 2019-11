WDR-Wettbewerb : Bonner und Bornheimer bei „Der beste Chor im Westen“

Auftritte im Fernsehen zu sehen

Am Freitag, 22. November, strahlt das WDR-Fernsehen um 20.15 Uhr die Aufzeichnung mit dem Auftritt des „S(w)ing and Praise-­Mixed“-Chors aus Bornheim und Bonn aus. Eine Woche später – am Freitag, 29. November – steht zur gleichen Sendezeit der Jugendchor des Theaters Bonn auf der Bühne.

Nach den beiden Vorentscheiden stehen zehn Chöre fest, die im Halbfinale gegeneinander antreten. Hier entscheidet sich dann, welche fünf Chöre es in die Finalshow schaffen. Das Halbfinale überträgt der WDR live am Freitag, 6. Dezember, um 20.15 Uhr. Das große Finale folgt schließlich am Freitag, 13. Dezember, um 20.15 Uhr – ebenfalls live im WDR-Fernsehen.

„Der beste Chor im Westen“ darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro sowie einen Auftritt mit dem WDR-Rundfunkchor in seiner Heimatstadt freuen. Im vergangenen Jahr hatte der Bonner Chor „BonnVoice“ gewonnen. plr