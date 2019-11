Wettbewerb "Der beste Chor im Westen" : Chor aus Bornheim und Bonn erreicht Halbfinale

Bornheim/Bonn. Toller Erfolg für den Chor „S(w)ing and Praise-Mixed“ aus Bornheim und Bonn. Beim WDR-Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“ räumten die jungen Sängerinnnen und Sänger am Freitagabend ab.

Grund zum Jubeln hatte der „S(w)ing and Praise-Mixed“-Chor nach seinem Auftritt in der Zeche Zollverein. Der Chor – bestehend aus rund 80 Mädchen und Jungen der Ursulinenschule Hersel (USH) und des Collegium Josephinum Bonn (CoJoBo) – konnte sich erfolgreich gegen die starke NRW-Konkurrenz durchsetzen und hat das bevorstehende Halbfinale am 6. Dezember erreicht.

Damit ist der gemischte Chor unter der Leitung von Isabel Plate (USH) und Bernhard Lückge (CoJoBo) einen Schritt weiter auf seinem Weg zum Titel „Bester Chor im Westen“ gekommen. Im ersten Vorentscheid, der Freitagabend im WDR Fernsehen gesendet wurde, präsentierten die Sängerinnen und Sänger ihr Lied „Shout to the Lord“ von Darlene Zschech.

Chorleiterin Isabel Plate war am Ende mehr als zufrieden: „Der Weg ins Halbfinale hat das Ensemble enorm weitergebracht. Wir haben ein Stück noch nie derart intensiv geprobt. Mit einem solchen Ziel vor Augen hatte der Chor die Motivation und das Durchhaltevermögen für so intensive Proben. Dass diese Anstrengung dann wirklich anerkannt wurde, ist wunderbar.“

Und auch in der nächsten Woche, am Freitag um 20.15 Uhr können die Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Region wieder die Daumen drücken. Dann nämlich steht der „Kinder- und Jugendchor des Theater Bonn“ im Rahmen des zweiten Vorentscheids auf der WDR-Bühne in Essen und kämpft um die beliebte Auszeichnung „Bester Chor im Westen“.