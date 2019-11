Wahlen in NRW : Rösberg bleibt bei Kommunalwahl bei zwei Wahlkreisen

Bornheim. Die Stadt Bornheim hat die Wahlkreise für die Kommunalwahl 2020 festgelegt. Röseberg bleibt geteilt, auch sonst gibt es nur kleine Änderungen gegenüber 2014.

Am 13. September 2020 sind auch die Wahlberechtigten in Bornheim aufgerufen, einen neuen Stadtrat sowie ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Am Dienstagabend hat der Bornheimer Wahlausschuss die strukturellen Grundlagen für die Kommunalwahl gelegt. Der Ausschuss besteht aus Bürgermeister Wolfgang Henseler – allerdings in seiner Funktion als Wahlleiter – sowie aus Ratsmitgliedern.