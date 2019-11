Besuch aus Düsseldorf : NRW-Ministerin zu Gast in Hersel bei den Bonner Werkstätten

NRW-Ministerin zu Gast in Hersel bei den Bonner Werkstätten

Hersel NRW-Ministerin Ursula Heinen-Esser hat sich bei einem Besuch in den Bonner Werkstätten über die dortigen Arbeitsabläufe informiert.

Entstanden ist der Kontakt auf der Weltleitmesse für Biolebensmittel "Bio-Fach" in Nürnberg. Dort schaute die NRW- Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Ursula Heinen-Esser, an einem Stand vorbei, an dem auch die Bonner Werkstätten als Dienstleister für die Verpackung von Biolebensmitteln vertreten war.