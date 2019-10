Fördergelder vom NVR : Bornheim bekommt weitere barrierefreie Bushaltestellen

Bornheim Fünf Bushaltestellen in Bornheim werden ab November barrierefrei ausgebaut. Die Stadt bekommt dazu Fördergelder vom Nahverkehr Rheinland.

Dazu werden die Bordsteine an den Stationen laut Fischer um 18 Zentimeter erhöht. Taktile Leitsysteme sollen Menschen mit einer Sehbehinderung zusätzliche Orientierung bieten. Nach Fischers Angaben handelt es sich um zwei Haltestellen an der Roisdorfer Siegesstraße, zwei an der Rösberger Grundschule sowie eine an der Stadtbahnhaltestelle in Merten. Die Arbeiten sollen im Mai 2020 abgeschlossen sein und rund 237.000 Euro kosten. Allerdings muss die Stadt nicht die gesamte Summe selbst aufbringen. Vielmehr werden 90 Prozent der Kosten durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) übernommen, der für die Zuteilung von Fördergeldern in der Region zuständig ist.