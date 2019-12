Bahnverkehr in Roisdorf : Doch keine Flixtrain-Züge zwischen Köln und Frankfurt

Bornheim-Roisdorf Flixtrain verzichtet vorerst auf Fahrten auf der linksrheinischen Strecke zwischen Köln und Frankfurt. Wegen der kurzfristigen Absage fallen zunächst trotzdem Nahverkehrsfahrten in Roisdorf aus.

Es ist eine gute Nachricht für Pendler aus Teilen Bornheims und Alfters – obgleich auf deren Auswirkung noch gewartet werden muss. Wie am Donnerstag bekannt wurde, wird das Bahnunternehmen Flixtrain bis auf Weiteres keine Züge zwischen Köln und Frankfurt über die linksrheinische Bahnstrecke schicken. Wie Flixtrain-Sprecher Sebastian Meyer auf Anfrage des General-Anzeigers sagte, besitze ein Partnerunternehmen einen Rahmenvertrag für die Strecke zwischen Hamburg und Mainz. „Wenn man wie wir nur einen Abschnitt – in unserem Fall Hamburg bis Köln – eines Rahmenvertrags fahren möchte, muss man trotzdem die komplette Strecke anmelden, sonst verliert man sein Recht an dem Rahmenvertrag“, so Meyer weiter.

Das bedeutet, dass nun doch keine Nahverkehrszüge in Roisdorf ausfallen müssen – eigentlich. Denn die Ankündigung, die Fahrten ab dem Fahrplanwechsel an diesem Sonntag nicht anzubieten, kommt für den Nahverkehr Rheinland (NVR) zu kurz. Zunächst hatte es geheißen, dass Flixtrain ab dem Fahrplanwechsel linksrheinisch Fernzüge fahren lassen will. Das hätte Probleme mit dem Nahverkehr gegeben, schließlich gibt es auf einer Strecke nur eine begrenzte Zahl an Zeitfenstern. Daher hätten drei RB 26-Verbindungen die Flixtrain-Züge in Bad Godesberg überholen lassen müssen. Um den Zeitverlust auszugleichen, sollten sie dann Roisdorf und Hürth-Kalscheuren ohne Halt passieren. Betroffen gewesen wären die Fahrten, die planmäßig um 11.02 Uhr, 15.02 Uhr und 19.02 Uhr am Kölner Hauptbahnhof ankommen. Hintergrund ist das Eisenbahnregulierungsgesetz, das bei gleichmäßiger Bewertung von Vertaktung und Netzgebundenheit die sogenannten Trassenerlöse gegenübergestellt. Die Verbindung mit dem höheren Regelentgelt erhält den Zuschlag – in diesem Fall wäre das Flixtrain gewesen, weil das Unternehmen eine längere Strecke bedient hätte.