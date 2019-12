Bornheimer Wasser : So geht es mit der Wasserversorgung in Bornheim weiter

So geht es mit der Wasserversorgung in Bornheim weiter

Bornheim Die Linken scheitern mit dem Versuch, die Bornheimer Wasserversorgung erneut zu ändern. In Zukunft kommt die Hälfte aus der Wahnbachtalsperre, die andere vom Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel.

Soll das „Fass“ Wasserversorgung in Bornheim noch einmal aufgemacht werden oder nicht? Diese Frage nahm die Bornheimer Politik in der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag zum Anlass, noch einmal herzhaft zu streiten. Grund für die erneute Diskussion war ein Antrag der Fraktion Die Linke. Sie forderte, den Beschluss des Stadtrats vom Juli 2017, den Anteil des Trinkwasserbezugs vom Wahnbachtalsperrenverband (WTV) ab dem 1. Januar 2020 auf 50 Prozent zu erhöhen, aufzuheben und es beim derzeitigen Mischungsverhältnis zu belassen.