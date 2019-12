"Himmel un Ääd" : Kardorfer gründen erste Jugendkirche im Rhein-Sieg-Kreis

Bornheim-Kardorf Unter dem Namen „Himmel un Ääd“ haben Messdienerleiter aus den DKW-Gemeinden Dersdorf, Kardorf und Waldorf das Konzept einer Kirche entwickelt, das Frauen und Männern zwischen 14 und 30 Jahren Raum für Gemeinschaft, Spiritualität, Begegnung, Austausch und Lebensfragen bieten soll.

Die Jugendkirche in Kardorf ist die einzige in dieser Form im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Im Umkreis befinden sich Jugendkirchen in Bonn („Campanile“) und im Kölner „Crux“. Bis Mitte des kommenden Jahres hat das HÄT-Team bereits die Planungen abgeschlossen.

Die konzeptionell entwickelte Jugendkirche ist in der Pfarrkirche Sankt Joseph schon in der elliptischen Anordnung der Bänke äußerlich sichtbar. Neu ist diese Innenraumgestaltung für die Kardorfer Gläubigen nicht. Denn schon in den vergangenen Jahren war es unter Pfarrer Martin Schlageter üblich, sich bei den Festmessen in der Kar- und Osterwoche gegenüber zu sitzen, um die „Feier der Eucharistie in einer sehr direkten Form mitzuerleben, nachzufühlen und mitzufeiern“. „Diese Sitzordnung haben wir für unsere Jugendmesse im Mai übernommen – mit unglaublichem Erfolg. Und so kam die Überlegung auf, bei der Renovierung der Kirche die Bänke dauerhaft so aufzustellen“, erklärt Wiewiorra.