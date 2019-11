Kim Irmgartz aus Hemmerich : Bornheimerin will Miss Germany werden

Bornheimerin will Miss Germany werden

Bornheim-Hemmerich. Kim Irmgartz, deutsche Vizemeisterin im Motocross, ist in der NRW-Endauswahl unter den Top 16. User können sie nun ins Finale wählen.

Sport steht im Mittelpunkt

Ihren größten Erfolg erzielte sie in der vergangenen Saison: Beim Ladies Cup des Deutschen Motorsport Verbandes (DMV) belegte sie den zweiten Platz. „Man zieht den Helm an und schaltet ab“, erklärt sie die Faszination des männerdominierten Sports. Bei 15 Rennen im Jahr an stets unterschiedlichen Orten ist sie viel unterwegs.