Rösberg und Hemmerich : Löschgruppen in Bornheim bekommen neues Quartier am Kuckucksweg

Bornheim Neues Feuerwehrhaus für Rösberg und Hemmerich soll am Kuckucksweg entstehen

Die Löschgruppen Hemmerich und Rösberg sollen sich in Zukunft ein neues Feuerwehrgerätehaus teilen, das ihre beiden sanierungsbedürftigen Hauptquartiere ersetzt. Einer Standortanalyse zufolge eignet sich ein Grundstück am Kuckucksweg an der Grenze der beiden Ortsteile dafür am besten. In einer Bürgerversammlung stellte die Stadt Bornheim die Pläne dafür vor und erklärte, warum sich der Standort gegen den Sportplatz Rösberg durchgesetzt hat.