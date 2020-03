14 und 15 Jahre alt : Jugendliche sollen Alfterer Apotheke überfallen haben

Alfter Der Prozess gegen zwei Jugendliche, die in Alfter eine Apotheke überfallen haben sollen, musste wegen Corona-Krise verschoben werden. Die Täter waren zum Zeitpunkt der Tat 14 und 15 Jahre alt.

Zwei Jugendliche sollen Ende Mai vergangenen Jahres mit Sturmhauben maskiert die Apotheke in der Châteauneufstraße in Alfter-Oedekoven überfallen haben. Wegen schwerer räuberischer Erpressung müssen sich die beiden und ein mutmaßlicher Mittäter daher demnächst vor dem Bonner Jugendschöffengericht verantworten. An der Vorbereitung der Tat war möglicherweise auch noch ein vierter Jugendlicher beteiligt. Der ursprünglich für diese Woche angesetzte Verhandlungstermin musste wegen der Corona-Krise verschoben werden.