Drosselung von Video- und Bildqualität : Auch Facebook und Instagram wollen Internet in Corona-Krise entlasten

Auch Facebook und Instagram wollen Internet in Corona-Krise entlasten

Paris Während die Welt derzeit gezwungenermaßen größtenteils zu Hause bleibt, wächst der Bedarf an einer stabilen Internetleitung. Nach der Ankündigung diverser Streamiingdienste will auch der Facebook-Konzern die Qualität seiner Inhalte herunterschrauben.

Um das Internet in der Corona-Krise zu entlasten, werden nun auch Facebook und Instagram die Bildqualität von Videos in Europa verringern. Das teilte ein Sprecher des Mutterunternehmens der beiden Online-Netzwerke am Sonntag mit. Zuvor hatten bereits der Film- und Serien-Anbieter Netflix und das Video-Portal YouTube ähnliche Maßnahmen angekündigt.