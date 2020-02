Behinderung im Berufsleben : Initiative setzt sich für Menschen mit Handicap ein

Alfter Eine Initiative aus Alfter setzt sich für Menschen mit Behinderung im Berufsleben ein. Ein Beispiel zeigt, wie schwer sie es auf dem Arbeitsmarkt haben.

Marcel braucht ein Leben mit Struktur

Marcel Haag, der nach seinem Hauptschulabschluss in einer Kölner Schule für Schwerhörige eine Ausbildung zum Offset-Drucker absolvierte und bis Januar 2020 fast ununterbrochen in verschiedenen Unternehmen gearbeitet hat – in den vergangenen Jahren in der Lagerlogistik eines Dransdorfer Versandhandels – kann ein Leben ohne die Struktur der täglichen Arbeit nur schwer ertragen. Denn „es ist langweilig“.