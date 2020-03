Theater in Alfter : DNA auf der Bühne der Alanus-Hochschule

Theater in Alfter

Bühne frei für „DNA“, zu sehen an der Alanus Hochschule. Foto: Axel Vogel

Alfter. Schauspielstudenten der Alanus Hochschule bringen das Stück „DNA“ auf die Bühne - eine Geschichte über Tyrannei, Schuld, Freundschaft und Loyalität.

Kellys Stück, das seine erfolgreiche Premiere 2007 am Nationaltheater in London feierte, folgt einer Gruppe Jugendlicher, die zum Spaß einen Gleichaltrigen zu Tode quälen. Alles beginnt mit einer Mutprobe, als der neue Adam zur Gruppe gehören will.