Patientenschutz im Gesundheitssystem : Maßnahmen für Pfleger in der Corona-Krise reichen nicht

Berlin/Würzburg Einen energischen Appell hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz an den Bund und die Länder gerichtet, um die Pfleger in den Kliniken und Pflegeheimen besser gegen das Coronavirus zu schützen.

Brysch reagierte auf den Tod von neun Menschen in einem Würzburger Pflegeheim, die nach Coronavirus-Infektionen gestorben sind. Nach Angaben der Leiterin der Altenpflegeeinrichtung hatten alle Verstorbenen Vorerkrankungen gehabt und waren über 80 Jahre alt gewesen. Von den 160 Bewohnern lägen derzeit fünf mit einer Covid-19-Erkrankung in Würzburger Kliniken, weitere zehn seien positiv auf das Virus getestet und würden isoliert in ihren Zimmern im Heim versorgt. Hinzu kämen 23 Pflegekräfte mit ebenfalls positivem Test. Diese befänden sich in Quarantäne zu Hause.