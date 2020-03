Drei leicht Verletzte : B56 nach Unfall in Alfter gesperrt

Auf der B56 auf Höhe Hauptstraße/Ahrweg hat es am Montagvormittag ein Verkehrsunfall gegeben. Foto: Axel Vogel

Alfter Auf der B56 in Alfter hat es am Montagvormittag einen Verkehrsunfall gegeben. Die Bundesstraße ist derzeit in Richtung Ahrweg voll gesperrt.



Auf der B56 ist es in Alfter an der Kreuzung Hauptstraße/Ahrweg am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Alfter, Michael Hesse, teilte mit, dass die Feuerwehr gegen 11.15 Uhr zum Unfallort gerufen wurde.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, könne man derzeit noch nicht sagen. Die Einsatzkräfte befinden sich aktuell noch im Einsatz, so Hesse. Die B56 in Fahrtrichtung Ahrweg ist voll gesperrt. Insgesamt seien drei Personen leicht verletzt worden.