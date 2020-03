„Unermüdlich, selbstlos und liebevoll“ : Pfarrer Georg Theisen aus Alfter geht in den Ruhestand

Alfter-Oedekoven Der Oedekovener Pfarrer Georg Theisen geht nach 22 Jahren in den Ruhestand, bleibt aber „in Rufbereitschaft“. Die Dankmesse zelebrierte Theisen als Hauptzelebrant im Beisein einiger Amtsbrüder.

Pfarrer Theisen ist ein „Spätberufener“. Nach dem Fachabitur im Bereich Technik, seiner Wehrpflicht bei der Bundeswehr sowie einem Studium der Sozialarbeit war er bis 1982 in dem Beruf in Düsseldorf tätig. Durch den Katholikentag in Freiburg 1978 habe er eine Vertiefung seines Glaubens erfahren, erzählte Theisen. Aber erst 1983 wechselte er den Beruf. Er begann mit einem Theologiestudium in St. Lambert in Lantershofen (Grafschaft) – die einzige Möglichkeit für Berufstätige, ohne Vollabitur Priester zu werden –, 1987 folgte ein Praktikum in Kerpen-Türnich, 1988 die Diakonatsweihe und am 16. Juni 1989 die Priesterweihe durch Joachim Kardinal Meisner. Nach sechs Jahren als Kaplan in zwei verschiedenen Gemeinden trat Theisen Anfang 1998 seinen Dienst als Pfarrer für die heutigen Mittelgemeinden gemeinsam mit dem Pastoralteam für die Gemeinden in Alfter an. Von Anfang an hat sich der „Zugezogene“ in seiner neuen Heimat wohlgefühlt. Schwerpunkte seiner Arbeit waren die Kinder in den Gemeinden (Taufen, Kommunionen, Kindergärten, Schulen, Messdiener), die Ökumene und das Gebet (Gottesdienste, Gruppen, Alte, Kranke).