Firma in Witterschlick : Gemeinde ist gegen eine Erweiterung der Wester Werke

Früher Ton, heute Korund

Die Firma Wester gibt es seit 1909, zunächst als Produzent hochfeuerfester Erzeugnisse in Spich. Seit 1961 ist die Firma in Witterschlick, bis 1979 wurde dort Ton abgebaut. Heute arbeitet der Betrieb vornehmlich mit Korund. Laut Firmenchef Harald Wester härtet der Stoff unter anderem Beschichtungen: in der feuerfesten Industrie, bei Schleif- und Sandstrahlmitteln oder in Laminatböden. Die rückwirkende Genehmigung der Betriebsänderung erfolgte in den 1990er Jahren. Laut Rhein-Sieg-Kreis handelt es sich bei den Wester Werken um einen im Außenbereich privilegierten Gewerbebetrieb, der bereits vor Inkrafttreten einer Landschaftsschutzverordnung existierte. Das Unternehmen unterhält Standorte in Zhengzhou (China), Lodz (Polen) und Durban (Südafrika).