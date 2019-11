Klimatag in Rheinbach : Hermann Schlagheck schützt das Klima im Linksrheinischen

Rheinbach Seit 12 Jahren leitet Hermann Schlagheck die Projektgruppe „Klima und Energie“. Mit dem GA sprach er über Klimaschutz im Linksrheinischen, den Klimatag am Samstag in Rheinbach und warum wir unseren Social Media-Konsum einschränken müssen.

Schlagheck: Die intensive Nutzung sozialer Medien ist nicht zum energetischen Nulltarif zu haben. In den vergangenen zehn Jahren ist der Energieverbrauch weltweit um rund zehn Prozent gestiegen. Natürlich können die Schüler sagen: „Mit dem Thema möchte ich mich gar nicht beschäftigen, weil das doch mein Lieblingsding ist, und da will ich mich nicht einschränken.“ Wir müssen es aber. Wenn ich Fridays for Future als Bewegung ernst nehme – was ich tue –, muss ich die jungen Leute auch fragen, wo sie ihren Beitrag leisten. Ein Mitglied unserer Gruppe hat das in einem offenen Brief an die jungen Aktivisten formuliert.