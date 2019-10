Stein, Licht und Glas : Herbstausstellung in Alfter rund um Beethoven

Alfter Kombinationen aus Stein, Licht und Glas: Die Herbstausstellung im Atelier des Künstlers Michael Franck in Alfter beschäftigt sich mit dem Komponisten Beethoven.

Wie sieht es aus im Kopf eines Genies? Diese Frage beschäftigte den Alfterer Künstler Michael Franck besonders, wenn er an den Komponisten Beethoven dachte. Zum Beethoven-Jubiläum ehrte er Bonns berühmten Sohn daher mit einer Skulptur, die dessen Gedankenwelt leuchtend ins Zentrum stellt. Am Wochenende präsentierte Franck diese Arbeit bei seiner Herbstausstellung in seinem Atelier in Alfter.