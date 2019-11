Wegen möglicher Gesundheitsrisiken : Bürgerantrag gegen 5G-Ausbau in Alfter

Bürgerantrag gegen 5G-Ausbau in Alfter

Alfter Wegen möglicher Gesundheitsgefahren durch Strahlung will ein Alfterer die Einführung des neuen Mobilfunkstandards aufschieben. In einem Antrag ist von einem „unkontrollierten Feldversuch auf Kosten der Gesundheit aller Bürger“ die Rede.

Technischer Segen oder Gesundheitsgefahr? Noch fehlen (Langzeit-)Untersuchungen, ob und wie 5G, der kommende Standard für mobiles Internet und Mobiltelefonie, gesundheitsschädlich ist . Geht es nach einem Bürgerantrag, der jetzt auf der Tagesordnung des Alfterer Hauptausschusses stand, soll die Frage in der Gemeinde Alfter erst gar nicht beantwortet werden.

Betitelt mit „Alfter als strahlenfreier Zufluchtsort für Familien“ fordert der oder die Antragstellende – Bürgeranträge werden in der Regel nur anonymisiert veröffentlicht –, dass der Alfterer Gemeinderat den Ausbau und die Inbetriebnahme der 5G-Mobilfunktechnologie vorerst nicht erlauben soll.

„Wir können keinen unkontrollierten Feldversuch auf Kosten der Gesundheit aller Bürger verantworten“, heißt es in dem Antrag. Begründet wird die Ablehnung mit der Befürchtung, dass sich die Strahlen negativ auf die Gesundheit von Menschen, aber auch von Flora und Fauna auswirken könnten. Besonders Kinder müssten vor der steigenden Strahlungsintensität geschützt werden, heißt es weiter.

So einigte sich der Ausschuss nach reger Diskussion auf einen Vorschlag von Schumacher. Demnach wird man die Volkshochschule (VHS) Bornheim/Alfter bitten, das Thema 5G und Mobilfunkstrahlung mit Referenten zu beleuchten und Veranstaltungen dazu anzubieten.

Ebenso beschloss der Ausschuss, dass die Angelegenheit der Mobilfunkmasten immer dann in der Kommunalpolitik thematisiert wird, wenn Unternehmen solche Anlagen im Gemeindegebiet aufstellen wollen. Die Kompetenzen der Kommunalpolitiker sind in solchen Fällen allerdings begrenzt. Im März 2016 hatte der Alfterer Hauptausschuss einstimmig die Aufstellung eines Mobilfunksmasts auf dem Bauhof der Gemeinde in Impekoven abgelehnt.