Verkehrsberuhigung : Zwei Straßen in Alfter werden zur Sackgasse

Zwei Straßen in Alfter werden zur Sackgasse

Die Mühlen- und die Tulpenstraße in Alfter werden zur Sackgasse. (Symbolbild).

Alfter-Oedekoven Die Gemeinde Alfter treibt die Verkehrsberuhigung im Mühlenviertel voran. Die Mühlen- und Tulpenstraße in Oedekoven werden nun zur Sackgasse. Zunächst ist eine Testphase geplant

Obwohl die Mühlenstraße in Oedekoven eine Anliegerstraße ist, hatten die Anwohner in der Vergangenheit mit viel Durchgangsverkehr zu kämpfen. Um dem illegalen Verkehr entgegenzuwirken und die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen, installierte die Gemeinde Alfter im Frühjahr 2019 sogenannte Leitborde. Jetzt will sie noch einen Schritt weiter gehen und die Mühlenstraße sowie die angrenzende Tulpenstraße zu Sackgassen erklären. Zunächst testweise.