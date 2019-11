Von Auto überfahren : 69-Jährige bei Unfall in Alfter lebensgefährlich verletzt

In Alfter-Gielsdorf ist am Montagabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Foto: GA

Alfter Eine 69-Jährige ist am Montagabend in Alfter-Gielsdorf von einem Auto überfahren worden und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau lag bereits vorher auf der Fahrbahn, die Polizei sucht nach Zeugen.

Lebensgefährlich verletzt wurde am Montagabend eine 69-jährige Frau bei einem schweren Unfall in Alfter-Gielsdorf. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 66-Jähriger gegen 20.35 Uhr aus Alfter kommend in Richtung Gielsdorf, als er über die bereits auf der Straße liegende Frau fuhr. Der Mann bremste seinen Wagen ab und verständigte die Polizei.

Mithilfe eines anderen Autofahrers, der an der Unfallstelle anhielt, befreite er die Seniorin, die unter dem Auto eingeklemmt worden war. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie in die Bonner Uniklinik gebracht. Nach Auskunft der Ärzte befindet sie sich in einem kritischen Zustand, teilt die Polizei mit. Der 66-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und von einem Notfallseelsorger betreut.