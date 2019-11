Umgestaltung des Alfterer Platzes : Bezirksregierung lehnt Förderung für Herrenwingert ab

Alfter Alfter wird von der Bezirksregierung Köln vorerst keine Fördergelder für den Umbau des Platzes im Ortskern bekommen. Ganz ist die Hoffnung auf eine Förderung damit aber noch nicht vom Tisch.

Keine guten Nachrichten für die Gemeinde Alfter: Wie Bürgermeister Rolf Schumacher am Donnerstagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mitteilte, erhält die Gemeinde vorerst keine Fördergelder zur Umgestaltung des Herrenwingerts, dem zentralen Platz von Alfter-Ort. Wie berichtet, hatte die Gemeinde Ende September das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) bei der Bezirksregierung Köln eingereicht, um sich damit um Gelder aus der Städtebauförderung des Landes NRW zu bewerben.

In einem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) sind sämtliche Maßnahmen zur Umgestaltung beziehungsweise Weiterentwicklung eines räumlich definierten Gebiets genau beschrieben, etwa einer Dorfmitte. Dabei sollen kulturelle, soziale, finanzielle sowie ökologische Aspekte eine Rolle spielen. Wichtig ist, dass die geplanten Veränderungen für das Gebiet zeitlich und thematisch priorisiert werden. Ebenso soll ein ISEK unter Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet werden. Ein ISEK ist die Grundlage, damit eine Kommune für die eigentlichen Umbaumaßnahmen Fördergelder vom Land und dem Bund erhalten kann.

● Das Problem: Laut Schumacher hat die Bezirksregierung dargelegt, dass der Antrag im Vergleich zu anderen Bewerbungen nicht über die erforderliche Projektreife verfüge und daher als nicht bewilligungsreif eingestuft werde. Dies meine, dass die Alfterer Bewerbung lediglich Vorentwürfe mit Kostenschätzungen für die einzelnen Projekte beinhalte, so Schumacher. Andere Bewerbungen bestünden aus entwurfsreifen Planungen mit Kostenberechnungen, seien also einen Schritt weiter.

In einer Stellungnahme auf GA-Nachfrage gab sich Schumacher enttäuscht über die Nachricht. Das Projekt sei aber so überzeugend und auch dringend erforderlich, dass man alles daran setze, es Schritt für Schritt umzusetzen. „Der bisherige Planungsprozess mit intensiver Bürgerbeteiligung, Beteiligung der Gewerbetreibenden, der Alanus Hochschule, der Expertenkommission und vielen anderen sowie nicht zuletzt der einstimmige Ratsbeschluss sind uns Verpflichtung, dieses wichtige Projekt für Alfter-Ort auch wirklich Realität werden zu lassen“, so Schumacher.