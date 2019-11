Kommentar zum Mühlenviertel : Vorbildlich verhandelt

Meinung Alfter Der Ton bei der Bürgerversammlung im Oedekovener Rathaus ist sachlich geblieben. Ein Grund dafür war Bürgermeister Rolf Schumacher, der seine Fehler eingestanden hat. So schafft man Vertrauen und wirkt gegen Politikverdruss, kommentiert Katharina Weber.

Die Bürgerversammlung am Montagabend im Ratssaal des Oedekovener Rathauses hätte auch anders verlaufen können. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass emotionale Themen solche Treffen allerorts schnell in ein Ventil für aufgestaute Wut und allgemeine Unzufriedenheit mit der Verwaltung verwandeln können. Doch Bürgermeister Rolf Schumacher nahm den Kritikern mit seiner aufrichtig wirkenden Entschuldigung gleich den Wind aus den Segeln. Ein Politiker, der seine Fehler eingesteht: So schafft man Vertrauen und wirkt gegen Politikverdruss. Am Ende wurde sogar per Handzeichen abgestimmt und ausgezählt. Die ganze Veranstaltung wirkte wie eine Lehrstunde für Basisdemokratie.