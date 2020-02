Testlauf beim VRS : Fahrgäste finden den neuen eTarif gut und fair

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg testet noch bis Ende Juni den eTarif, bei dem nur die gefahrenen Kilometer berechnet werden. Die, die ihn zurzeit testen, sind überwiegend zufrieden.

Kritik ist überwiegend positiv

„Der Service ist professionell und schnell. Das verblüfft, da all diese Dinge im herkömmlichen System unseres Verkehrsverbundes überhaupt nicht gegeben sind. Ich hoffe sehr, dass das eTarif-System ab Juni weiter besteht, sonst bin ich wieder raus“, fügt Ernst noch hinzu. Und: „Wenn dann die Bahnen auch noch pünktlicher und komfortabler würden…“

„Ich bin sehr zufrieden mit dem eTarif, der Luftlinie und nicht den unverschämten ‚Eine-Stadt-ein-Preis-Tarif’ abrechnet, mit dem man für sieben Kilometer 5,30 Euro bezahlt. Auch sonst erleichtert das neue System das Reisen in unbekanntem Tarifgebiet“, meint Christiane Terpitz. Ähnlich sieht es Susanne Illini: „Grundsätzlich finde ich das Konzept sehr gut. Vor allem, weil dann auch Stadtgrenzen nicht mehr relevant sind. Ich wohne direkt an der Grenze von Bonn zu Königswinter und muss mit dem Normaltarif nach Königswinter oder Bad Honnef richtig viel bezahlen, obwohl es nur wenige Stationen sind“, sagt sie.

Es gibt aber auch Verbesserungspotenzial

Illini übt aber auch Kritik: „Ich finde die Preise für öffentliche Verkehrsmittel viel zu hoch – so wird es nur wenige Menschen geben, die vom Auto auf den ÖPNV umsteigen. Auch ich werde es nur sporadisch für einzelne Fahrten tun. Möchte ich von Oberkassel nach Tannenbusch fahren, also von einem Ende der Stadt zum anderen, wird die Fahrt nochmal ein ganzes Stück teurer als ohnehin schon. Sie kostet dann hin und zurück 6,30 Euro. Das bin ich nicht bereit zu zahlen“, sagt sie. Ein weiterer Nachteil der Versuchs-App sei, dass man keine Tickets für Mitfahrer buchen könne.

„Fair und sinnvoll“ sei der eTarif, findet der Mondorfer Gerfried Ferchau. Verbesserungspotenzial sieht er noch beim Empfang in unterirdischen Stationen. Ferchau: „Ich hoffe, dass das Projekt fortgesetzt wird.“ Auch Jürgen von den Driesch findet das neue Tarifsystem gut. Der Wachtberg-Ließemer nennt ein Beispiel für die günstigere Berechnung der Fahrt mit dem Bus: Eine einfache Fahrt von Ließem zum Mehlemer Bahnhof kostet mit einem regulären Ticket vier Euro, mit dem eTarif 1,95 Euro. Hingegen kostet eine Fahrt von Bonn Hauptbahnhof nach Mehlem-Ort mit dem VRS-Handyticket 2,70 Euro, mit dem eTarif 3,15 Euro.

Für solche Fälle, so ein VRS-Sprecher, gebe es nun den Tarifrechner im Internet. In solchen Einzelfällen müsse sich der Kunde dann ein Handyticket kaufen. Das wünscht sich von den Driesch in die App integriert. Der Wachtberger meint auch, es wäre „ideal“, wenn es „eine Art Bestpreisgarantie gäbe, sodass der Kunde maximal den Preis eines Einzeltickets zu zahlen hätte“.