Prozess in Siegburg : 52-Jähriger bezichtigt toten Bruder der Tat

Siegburg Er soll in ein Einfamilienhaus in Mondorf eingestiegen sein, eine DNA-Spur wies auf den 52-Jährigen hin. Doch der tischte dem Siegburger Schöffengericht eine abenteuerliche Geschichte auf und bezichtigte seinen verstorbenen Bruder.

Ein paar DNA-Spuren an einem Betonklotz reichten nicht aus, um einen 52-jährigen Mann mit derzeitigem Wohnsitz in Köln eines Einbruchs kurz vor Weihnachten 2018 in ein Haus in Mondorf zu überführen. Dabei sind 200 Euro Bargeld und einige Uhren gestohlen worden, der Schaden wurde mit rund 4500 Euro beziffert. Die Staatsanwaltschaft beantragte Freispruch. Dem Antrag folgte ein Schöffengericht in Siegburg unter Vorsitz von Richter Jan Peter.