Verhandlung im Landgericht Bonn : Angeklagte im Sugardaddy-Prozess revidiert ihre Aussage

Bonn Drei Angeklagte stehen vor Gericht, weil sie einen Geschäftsmann um 1,6 Millionen Euro betrogen haben sollen. Durch die Aussage einer 31-jährigen Frau bekommt der Prozess jetzt aber einen neuen Dreh.

Wenn es denn der Wahrheit entspricht, was die mitangeklagte Kronzeugin am Freitagmorgen von ihrer Anwältin verlesen ließ, dann erhält die Geschichte im sogenannten Sugardaddy-Prozess einen neuen Dreh: Sie habe dem reichen Geschäftsmann, mit dem sie eine Beziehung unterhielt, bereits im Herbst des Jahres 2015 eröffnet, dass es die von ihr bis dahin behauptete Drohkulisse gegen sie in der Form gar nicht gegeben habe.