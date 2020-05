Interview mit Hans-Peter Herkenhöhner : Siegburger Musikschulleiter: Der Online-Musikunterricht hat Zukunft

Siegburg Die Corona-Pandemie hat auch die Musikschulen vor logistische Herausforderungen gestellt. Der Siegburger Musikschulleiter Hans-Peter Herkenhöhner schildert im Gespräch mit dem GA, wie rund 1300 Schüler und 50 Lehrer mit dem Unterricht per Internet zurechtkamen und wie er die Zukunft des Musikunterrichts sieht.

Hans-Peter Herkenhöhner (55) ist gebürtiger Sankt Augustiner und leitet die Siegburger Engelbert-Humperdinck-Musikschule seit zwölf Jahren. Seit neun Jahren ist er zudem Vorsitzender des Regionalausschusses Rhein-Sieg bei Jugend musiziert. Als Pianist mit Düsseldorfer Hochschulstudium tritt Herkenhöhner regelmäßig im In- und Ausland auf. Seit mehr als 40 Jahren spielt er Keyboard, Schlagzeug und Bass mit verschiedenen Rockbands der Region, darunter „Baroque in blue“.

Hans-Peter Herkenhöhner : Ab Freitag, 13. März, war klar, dass es massive Einschränkungen geben würde. Ab Montag, 16. März, wurde der Präsenzunterricht für uns alle überraschend eingestellt. In einer Besprechung mit unseren Dozenten und in enger Abstimmung mit Bürgermeister Franz Huhn und dem Leiter der Stadtbetriebe Siegburg, André Kuchheuser, haben wir uns entschieden, Unterricht auf digitaler Ebene anzubieten. Unseren Schülern wurde es freigestellt, das als Alternative zu akzeptieren, oder während der Krisenzeit auszusetzen.

Herkenhöhner : Erstaunlicherweise gab es da von Anfang an größtes Einvernehmen, dass wir mit unserem Online-Angebot den Schülern ein Stück Normalität im veränderten Alltag geben wollten. Selbst Kollegen, von denen alle wussten, dass sie eigentlich mit Handy, Laptop und Internet nichts am Hut hatten, haben sich nach unserer Besprechung auf den Weg gemacht und zu Hause mit WLAN eingerichtet und mit einem Laptop ausgestattet. Das war schon großartig.

Herkenhöhner: Das läuft eigentlich erstaunlich gut, auch wenn es sehr anstrengend ist, wenn man als Lehrer den ganzen Tag über einen kleinen Bildschirm unterrichtet und konzentriert arbeiten will. Wir haben unsere Lehrer über Webinare fortgebildet, um zum Beispiel an der Verbesserung der technischen Voraussetzungen und der Klangqualität zu arbeiten und den digitalen Unterricht insgesamt zu professionalisieren.

Was sind denn die Nachteile des digitalen Unterrichts?

Herkenhöhner: Die Verzögerung in der Übertragung von Ton und Bild macht ein Zusammenspiel von Schüler und Lehrer nicht möglich. Schwierig ist auch der Einblick in die Noten des Schülers oder das Zeigen auf Noten oder Tasten. Das Unterrichtskonzept muss weitgehend an die veränderten Gegebenheiten angepasst werden.