Maskenpflicht im Klassenzimmer : Schulen in Bonn öffnen wieder für Viertklässler

Nach den Abiturienten und Zehntklässlern gehen ab dem heutigen Donnerstag auch die Viertklässler in Bonn wieder in den Unterricht. Um Infektionen zu vermeiden, kommen die Kinder mit Mundschutz in die Schule und sitzen mit dem Mindestabstand getrennt in den Klassenzimmern.