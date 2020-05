In Neuseeland gestrandet : Schüler aus Hennef dank Rückholaktion zu Hause

Hennef Der 16-jährige Jakob Kaufmann gehörte zu den Deutschen, die in Neuseeland wegen der Corona-Pandemie festsaßen. Nach beeindruckenden Erlebnissen und Begegnungen am Ende der Welt endete seine Reise mit bangem Warten auf den Heimflug.

Die Bilder von seinem Aufbruch in Neuseeland wird Jakob Kaufmann sicher sein ganzes Leben im Kopf behalten. Menschenleer sei der sonst so wuselige Flughafen von Auckland an diesem Tag gewesen, auch vor dem Gebäude sei kaum jemand zu sehen gewesen. Mit einer Ausnahme: „Am Eingang stand ein Tisch mit einer deutschen Fahne und dahinter mehrere Mitarbeiter der deutschen Botschaft.“ Deren Mission: Die Rückreise für Corona-bedingt in Neuseeland gestrandete Deutsche zu organisieren. In diesen Genuss kam dann auch der 16-Jährige aus dem Hennefer Ortsteil Köschbusch.