Polizei bittet um Hinweise : 21 Zuchtkaninchen aus ihren Ställen in Eitorf gestohlen

21 Zuchtkaninchen aus ihren Ställen in Eitorf gestohlen

Eitorf Graue Widder- und schwarze Alaska-Kaninchen wurden offenbar Opfer von Dieben, die die Tiere am Wochenende aus ihren Ställen gestohlen haben sollen.

Wie die Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis am Montag mitteilt, seien in der Nacht von Samstag auf Sonntag 21 Zuchtkaninchen in Eitorf gestohlen worden. Dabei habe es sich um „wildgraue und graue Widderkaninchen“ sowie schwarze Alaska-Kaninchen gehandelt.