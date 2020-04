Polizei ermittelt : Zwei teure BMW vor Wohnhäusern in Hennef gestohlen

Hennef Diebe in Hennef hatten es Anfang der Woche auf zwei BMW abgesehen. Eines der Fahrzeuge hatte einen Wert von 40.000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Unbekannte Diebe haben Anfang der Woche in Hennef zwei teure BMW gestohlen. Der Polizei zufolge schlugen die Täter in der Zeit zwischen Montagmittag, 12 Uhr, und Dienstagvormittag, 10.15 Uhr, zu. Die Fahrzeuge waren demnach an der Lise-Meitner-Straße sowie in der Straße Am Steinweg vor Wohnhäusern abgestellt.