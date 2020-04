Mit Skype, Whatsapp & Co. : Bornheimer Musikschule gibt Unterricht per Video

Bornheim Die Bornheimer Musikschule geht in der Corona-Krise neue pädagogische Wege. Um Abstand zu wahren, gibt es Unterricht dort aktuell nur per Video und Telefon. insgesamt 1360 Schüler machen mit.

Ruth Metzner sitzt im Klavierzimmer der Bornheimer Musikschule, neben sich hat sie einen Laptop aufgebaut. Auf dem Bildschirm erscheint die achtjährige Lotta – vor ihr ihr eigenes Klavier, im Hintergrund das Wohnzimmer ihrer Eltern in Merten. Die Grundschülerin wartet auf den Beginn ihres Musikunterrichts. Während der Corona-Krise erhält Lotta ihren Klavierunterricht via Skype.

Seit der Schließung der Schulen Mitte März gehen die 48 Lehrer der Bornheimer Musikschule pädagogisch neue Wege – gezwungenermaßen. Unterricht für Blas-, Tasten- und Saiteninstrumente sowie Ballettstunden werden digital über Skype, den Videochat von Whatsapp, aufgenommene Videos oder per Telefon gegeben. Der Online-Unterricht kommt bei Kindern, Jugendlichen, deren Eltern und erwachsenen Schülern gut an: Rund 85 Prozent der 1600 Musikschüler machen von Anfang an mit.

Anschauen und nachspielen

An die „Klavierstunde auf Distanz“ hat sich Lotta mittlerweile gewöhnt. Bei den Übungen zum Hörverständnis schaut sie auf den Bildschirm, beobachtet den Tastenanschlag ihrer Lehrerin und spielt die Töne nach. „Ich finde es schade, dass wir nicht mehr zu dritt spielen können. Der gegenwärtige Unterricht ist aber okay“, sagt Lotta, die ihre Stunden zuvor gemeinsam mit Andrej Friesen hatte. Mutter Miriam Gutekunst genießt den Online-Unterricht, denn „so erlebe ich mein Kind auch einmal in einer Unterrichtssituation und sehe den Verlauf der Stunde“.

Unterricht auch übers Telefon

Nicht alle Lehrer sind so technikaffin wie die Kölnerin. So läuft der Unterricht bei Almut Waleczek (Klavier) und Martin Draaf (Gitarre) nicht über Computer oder Smartphone, sondern per Telefon – für Angela Gawenda und ihren 16-jährigen Sohn Linus – beide erhalten Gitarren- beziehungsweise Klavierunterricht – ein eher ungewöhnliches Experiment, das letztlich bestens funktioniert. „Ich war zu Anfang ein wenig skeptisch. Aber mein Lehrer hört bei meinem Vorspiel so intensiv zu, dass er mich sogar nach meinem Fingersatz bei Takt 37 gefragt hat“, sagt Angela Gawenda.