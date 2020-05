Pkw stellte sich quer : 84-Jähriger bei Unfall in Mondorf leicht verletzt

Ein 84-jähriger Mann ist bei einem Unfall auf der Pastor-Breuer-Straße leicht verletzt worden. Foto: general-anzeiger-bonn.de

Niederkassel Am Dienstagnachmittag hat sich ein 84-jähriger Mann in Mondorf bei einem Verkehrsunfall auf der Pastor-Breuer-Straße leicht verletzt. Sein Wagen hatte sich durch einen Aufprall an einem parkenden Fahrzeug aufgestellt.



Von Christine Bähr

In Mondorf hat sich am Dienstagnachmittag ein 84-Jähriger bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, war der Mann um 14.30 Uhr auf der Pastor-Breuer-Straße im Bereich zwischen der Tannenstraße und der Langgasse unterwegs. Hierbei prallte er aus bislang unbekannten Gründen gegen einen Pkw, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden war. Das Auto des älteren Mannes schob sich dabei an dem parkenden Fahrzeug herauf und blieb in dieser Position stehen.