Schlüssel aus Haus genommen : Einbrecher stehlen hochwertiges Auto in Niederkassel

Einen solchen BMW X7 stahlen die Diebe. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Thomas Geiger

Niederkassel Unbekannte Diebe haben in Niederkassel einen hochwertigen BMW gestohlen. Um an die Autoschlüssel zu kommen, stiegen sie über das Gäste-WC-Fenster in das Haus ein.



In der Nacht zu Mittwoch haben bislang unbekannte Diebe ein hochwertiges Auto aus der Kopernikusstraße in Niederkassel gestohlen. Um an die Schlüssel des Wagens zu gelangen, brachen die Diebe in das Haus ein.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Diebe das Fenster des Gäste-WC auf und verschafften sich unbemerkt Zutritt zu dem Haus. Auf einer Kommode im Flur lag der Autoschlüssel für den rund 100.000 Euro teuren BMW X7.