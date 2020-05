Zusammenstoß beim Abbiegen : Männer bei Verkehrsunfall in Lengsdorf leicht verletzt

In Lengsdorf wurden bei einem Unfall zwei Männer leicht verletzt. Foto: Monika Skolimowska/Symbolbild

Lengsdorf In der Nacht zu Sonntag wurden bei einem Unfall in Lengsdorf zwei Männer leicht verletzt. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer hatte beim Abbiegen in den Schieffelingsweg einen 24-Jährigen auf einem Motorroller übersehen.



In der Nacht zu Sonntag ist es in Lengsdorf zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, war gegen 1.20 Uhr ein 18-Jähriger in seinem Auto auf der Straße Am Fahrweg unterwegs und bog von dort aus nach links in Richtung des Schieffelingswegs ab.