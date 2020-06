Verbesserungen im ÖPNV : Rhein-Sieg-Kreis hält Lead City-Maßnahmen aufrecht

Die Verbesserungen im Nahverkehr durch Lead City will der Kreis beibehalten (Symbolbild). Foto: Holger Arndt/Holger Arndt General-Anzeig

Rhein-Sieg-Kreis. Gute Nachricht für die Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs: Es bleibt bei den Verbesserungen, die mit dem Projekt Lead City eingeführt wurden. Auch wenn der Bund die Förderung stoppt, hält der Kreis daran fest.

Der Rhein-Sieg-Kreis will einen Großteil der Lead-City-Maßnahmen im ÖPNV beibehalten. Das beschlossen Kreisausschuss und Kreistag am Montag und Dienstag. Die ausgedehnten Angebote auf Strecken der Stadtbahn- und Buslinien sollen auch dann beibehalten werden, wenn der Bund seine Förderung nicht verlängert. Ähnlich hatte bereits der Bonner Stadtrat entschieden .

Allein bei Bus und Bahn liegen die daraus folgenden Kosten bei rund 5,2 Millionen Euro, legte Landrat Sebastian Schuster dar. Würde man, wie von den Verkehrsbetrieben empfohlen, die Takte in den Morgenstunden an Wochenenden ausdünnen, blieben immer noch 4,9 Millionen Euro jährlich.

Fahrradmietsystem im ganzen Kreisgebiet

Hinzu kommt eine weitere Million Euro für das Betriebliche Mobilitätsmanagement, das Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis für die nächsten beiden Jahre fortführen wollen. Die Einführung eines Fahrradmietsystems und von Mobilstationen in den Nahverkehrsplan werden über die ÖPNV-Umlage finanziert.

Je nach Linie habe es vor Ausbruch der Corona-Pandemie an Werktagen bis zu 50 Prozent Zuwachs gegeben, heißt es, am Wochenende teilweise noch mehr. Fachleute gingen gar davon aus, dass die Linien „ihr tatsächliches Potenzial erst in einigen Jahren voll abrufen werden“.